Киргизия направила в Казахстан ноту в связи с задержанием граждан республики

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. МИД Киргизии направил Казахстану еще одну ноту в связи с задержанием казахстанскими сотрудниками правоохранительных органов киргизских граждан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства Киргизии.

"В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания граждан республики и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

В понедельник киргизские власти объявили, что в Казахстане по подозрению в причастности к погромам задержаны пятеро граждан Киргизии.

В пресс-службе также подтвердили факт освобождения из-под стражи в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова, который был задержан силовиками по подозрению в причастности к беспорядкам в Алма-Ате. Его задержание вызвало недовольство среди жителей Киргизии, которые организовали митинг возле посольства Казахстана в Бишкеке. Киргизский МИД также направил ноту соседней республике из-за задержания Рузахунова.

В МИД подтвердили, что во время беспорядков в Алма-Ате погиб киргизский гражданин и в настоящее время "ведется следствие по факту его смерти".

"Относительно информации о задержании 38 граждан Кыргызской Республике в городе Шымкент, получена информация, что задержание имело место быть в рамках проверочных мероприятий, после проведения которых они были отпущены на свободу", - подчеркивается в сообщении.