Суд в Киеве снял арест с принадлежащей Порошенко коллекции картин

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева, который арестовал принадлежащую бывшему президенту Украины Петру Порошенко коллекцию картин. Это следует из материалов, опубликованных в понедельник на сайте суда.

"Киевский апелляционный суд признал недопустимыми доказательства Госбюро расследований (ГБР), собранные в результате проведенного 26 мая 2020 года неотложного обыска в нежилом помещении Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", поэтому арест на имущество, а именно на 42 картины всемирно известных художников и одну литографию, принадлежащие Петру Порошенко, которые были обнаружены во время указанного обыска, не может быть наложен с целью обеспечения сохранения этого имущества как вещественного доказательства в уголовном производстве", - отмечается в решении суда.

Суд считает, что правовых оснований для ареста картин не существовало, и он наложен безосновательно. Таким образом, Порошенко имеет право пользоваться и распоряжаться коллекцией картин, в том числе и продать ее.

Защита Порошенко в суде настаивала, что данное дело неподследственно Государственному бюро расследований, поскольку уголовные дела по статье о легализации имущества, полученного преступным путем, находится в юрисдикции Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако, как следует из материалов суда, ГБР продолжает расследовать дело о перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от контроля коллекции из 42 картин всемирно известных художников.

Дело Порошенко

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о контрабанде 42 картин всемирно известных художников в мае 2020 года. Среди предполагаемых имен художников, чьи картины могли быть незаконно вывезены с территории Украины, - Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан, Александр Бенуа, Василий Верещагин. Согласно имущественной декларации, у Порошенко есть 69 произведений живописи, в том числе коллекция картин русских мастеров XIX-XX веков. Пятый президент отмечал, что полотна он приобрел задолго до того, как возглавил Украину.

Печерский районный суд Киева 6 января наложил арест на имущество Порошенко по уголовному делу о государственной измене. По данным СМИ, арестованы квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Порошенко в инвестиционных фондах, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и других учреждениях и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства бывшего президента. Его защита заявила, что главная цель этого решения - препятствовать политической деятельности Порошенко, а также пообещала подать апелляцию.

Порошенко в настоящий момент находится за рубежом, он пообещал вернуться на родину 17 января. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях и встретится с руководством офиса генпрокурора. Экс-президент является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело открыто по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.