Генсек НАТО не ответил на вопрос о предоставлении Украине плана действий для членства

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине, но не ответил на вопрос о предоставлении ей плана действий для членства.

"Мы оказываем Украине политическую поддержку, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность, а также практическую поддержку посредством фондов, модернизации сил. И я считаю, что нужно оказывать больше поддержки", - сказал он в понедельник на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО - Украина в Брюсселе, не ответив при этом на вопрос о плане действий для вступления Киева в альянс. "Мы помогаем Украине приблизиться к членству реализацией реформ", - добавил он.

Столтенберг в очередной раз заявил, что НАТО поддерживает право Украины на самозащиту и помогает ей в этом. "У Украины есть право защищать себя, и НАТО помогает в этом Украине. Мы никогда не пойдем на компромисс по базовому принципу - выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет. Только Украине и 30 членам НАТО решать, когда Украина готова к членству. Никто другой не может иметь право на это", - отметил он.

Комиссия НАТО - Украина проходит в понедельник перед первым за два с половиной года заседанием Совета Россия - НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе и будет посвящено вопросам военной безопасности в Европе, Украине, мерам, связанным с сокращением рисков и военной транспарентностью. В преддверии этой встречи, на которой альянс впервые рассмотрит требования России по безопасности, страны НАТО проводят интенсивные многосторонние консультации, посвященные российской инициативе.