В Дании раскрыли имя одного из подозреваемых по делу об утечке информации из спецслужб

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Один из четырех человек, задержанных в декабре в Дании по делу об утечке информации из спецслужб, - это 54-летний глава разведслужбы Минобороны Ларс Финнсен. Об этом стало известно в понедельник на судебном заседании, где запрет на использование имен был снят, сообщает Датское радио.

Судья пояснил, что Финнсен сам просил снять запрет. Более детальное обвинение в адрес подозреваемого до сих пор держится в секрете, однако по некоторым данным, речь идет об утечке секретной информации в датские СМИ. Минобороны и Минюст комментариев не дают.

9 декабря полиция безопасности PET совместно с полицией арестовала четырех человек и провела обыски по разным адресам. Задержанные - нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб. Им предъявлено обвинение в нарушении параграфа 109 Уголовного кодекса, п. 1 - необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб.

Арест стал результатом длительного расследования утечек из спецслужб. Оно все еще продолжается, пояснили в PET.

Как заявил в интервью агентству Ritzaus Bureau эксперт по политике безопасности Ларс Бангерт Струве, данный инцидент "может ослабить работу датской разведки в будущем". "Это вызовет тревогу в иностранных спецслужбах, с которыми мы работаем", - пояснил он.