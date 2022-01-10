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Кризис на Украине
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Украина считает необходимым оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что это позволит избежать "применения военных инструментов"

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Продолжение дипломатических контактов между Украиной и Россией позволит избежать "применения военных инструментов". Об этом в понедельник заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов", - отметила она.

В сентябре 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что дипломатические отношения с Россией нужно было разрывать в 2014 году, а в настоящий момент этот шаг он считает равносильным "высшей мере наказания". По его мнению, для этого "должно произойти что-то мегакатастрофическое".

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