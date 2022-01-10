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Протесты в Казахстане

Вице-премьер Украины исключила "внешнее вмешательство" при ситуации, как в Казахстане

Наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, отметила Ольга Стефанишина

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Наличие гражданского общества и сильной оппозиции позволяет Украине предупреждать развитие в стране кризисов по казахстанскому сценарию, а отсутствие "постсоветских структур" - избежать вмешательства внешних сил. Об этом заявила в понедельник вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о том, могут ли потенциальные беспорядки на Украине использоваться как повод "для вторжения".

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"Украина не Казахстан, и главный ответ - обеспечение внутренней устойчивости", - сказала она на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием комиссии НАТО - Украина. "У нас, в отличие от Казахстана, прочное экспертное сообщество, гражданское общество и сильная оппозиция. У нас есть международное единство, которое осуждает агрессию России против Украины. У нас нет постсоветских структур, которые имеются в Казахстане, которые позволили бы провести внешнее вмешательство. Мы проводим реформы, боремся с российской агрессией и вместе с международным сообществом осуждаем незаконные действия агрессора", - утверждала вице-премьер.

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