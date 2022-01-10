В кабмине Германии прокомментировали требования украинского посла поставить Киеву оружие

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе не решить военными методами, заявили в кабмине ФРГ, комментируя требования украинского посла в Берлине Андрея Мельника поставить Киеву оборонительное вооружение.

"В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами", - сказала в понедельник на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, отвечая на вопрос ТАСС. Одновременно с этим она добавила, что Берлин продолжает выступать за территориальную целостность и суверенитет Украины, а также деэскалацию ситуации там.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны добавила, что Берлин, "несмотря на рестриктивную политику поставок вооружений", все равно содействует миру на Украине в различных формах. Она назвала в этом контексте "строительство военного госпиталя" и снабжение медицинской техникой.

Как заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет моральную ответственность за будущее Украины, в противном случае он пригрозил "серьезными последствиями для двусторонних отношений".

Правительство Германии не поставляет вооружения в страны, где идут военные конфликты. Глава МИД Анналена Бербок во время недавнего визита в Вашингтон заявила, что позиция ФРГ и США по этому поводу различается. Вашингтон оказывает Киеву военную помощь.