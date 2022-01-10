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Кризис на Украине

Источник: Венгрия не снимала вето на заседания Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД

Заседание прошло на уровне постоянных представителей

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Проведение заседания Комиссии НАТО - Украина (КНУ) в понедельник в Брюсселе осуществляется на уровне постоянных представителей, вето Венгрии на встречи этой структуры на уровне глав МИД остается в силе. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Венгрия пока не сняла свои возражения против проведения заседаний КНУ на уровне министров иностранных дел. В понедельник эта встреча проводилась на уровне послов государств НАТО и на него была приглашена украинский вице-премьер [по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга] Стефанишина", - сообщил дипломат.

Он не стал комментировать тот факт, что Стефанишина прибыла в Брюссель вместо главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, визит которого НАТО анонсировала изначально. Источник порекомендовал уточнить причину замены у украинской стороны.

Заседание КНУ прошло в понедельник в рамках консультаций НАТО и Украины в преддверии встречи Совета Россия - НАТО 12 января по вопросам европейской безопасности.

Будапешт с 2017 года блокирует министерские встречи Комиссии НАТО - Украина, протестуя против принятия Киевом дискриминационного закона "Об образовании", который ущемляет права языковых меньшинств, в частности, венгерской диаспоры.

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