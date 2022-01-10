МИД Ирана сообщил о прогрессе на переговорах в Вене по возвращению к ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 10 января . /ТАСС/. Все участники переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стремятся достичь надежного и стабильного соглашения. Об этом, как передало агентство IRNA, заявил в понедельник, выступая на брифинге в Тегеране, официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

"На проходящих в Вене консультациях царит позитивная атмосфера, - указал он. - Мы достигли хорошего прогресса по четырем обсуждаемым вопросам: снятию санкций, ядерному досье, механизму проверки и получению гарантий". По словам иранского дипломата, стороны, участвующие в переговорах "не обсуждают и не принимают ничего, выходящего за рамки соглашения по СВПД".

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в интервью национальной телерадиокомпании, что переговоры в Вене "нацелены на обеспечение ответственного возвращения Соединенных Штатов к своим обязательствам по ядерному соглашению". Он сообщил, что между Тегераном и Вашингтоном происходит неформальный обмен посланиями. "Мы отмечаем, что американские предложения стали более реалистичными", - сказал иранский министр.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.