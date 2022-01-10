США отказались от экстрадиции из ФРГ россиянина Казначеева

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минюст США отозвал свой запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, который ознакомился с соответствующими документами.

"Прокурор Германии, занимающийся делом об экстрадиции Дениса Казначеева, информировал сторону защиты о том, что Минюст США отказался от экстрадиции россиянина. Фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению. Все обвинения в его адрес выглядели несуразными. Учитывая, что Денис - простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным", - сказал Мельников. По его словам, такого результата удалось добиться "благодаря вниманию к этой проблеме российских и зарубежных СМИ, участию неравнодушных граждан, грамотной работе адвокатов, правозащитников и поддержке со стороны МИД России".

Ранее Апелляционный суд в Германии постановил выдать США российского музыканта Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. По данным американских правоохранительных органов, Казначеев, используя теневую сеть даркнет и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более $1 млн. Он был арестован в Берлине 29 мая 2020 года. Позднее суд освободил его под залог €20 тыс. Казначеев свою причастность к этим деяниям категорически отрицает.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что юридические процедуры в отношении Казначеева должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов. По ее словам, в направленном в общем порядке Сенатом Берлина посольству уведомлении районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах дела.