Дания направит для участия в миссиях НАТО авиацию и фрегат "на фоне ситуации на Украине"

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Дания направит в январе фрегат Peter Willemoes и четыре истребителя F-16 в состав постоянных военно-морских сил НАТО "для обеспечения суверенитета стран Балтии". Об этом сообщили в понедельник в Минобороны королевства.

"Это делается для обеспечения необходимых возможностей сдерживания в свете текущей военно-политической ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Фрегат присоединится к силам НАТО в середине января, а истребители ближе к концу месяца. Согласно решению, принятому кабинетом министров после консультаций с парламентским комитетом по внешней политике, передаваемые в распоряжение НАТО силы будут находиться под командованием альянса, но действовать будут в Балтийском регионе.

На фоне "наращивания Россией своих войск на украинской границе и ужесточения риторики в отношении НАТО" руководство альянса попросило входящие в него страны о дополнительном участии для обеспечения наличия необходимых сил и средств для отражения возникшей угрозы. "Это серьезный и востребованный вклад, который мы предлагаем НАТО, посылая фрегат с экипажем в 160 человек и четыре истребителя F-16 с персоналом в 70 человек. То, что за этим решением стоит почти целиком весь Фолькетинг [парламент], является важным и четким сигналом", - заявила по этому поводу министр обороны Трине Брамсен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.