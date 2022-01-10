Оппозиция на Украине призвала власти прекратить политические репрессии против Медведчука

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала решение киевского суда о продлении домашнего ареста главе ее политического совета Виктору Медведчуку противоправным и призвала прекратить репрессии против него.

"Чем хуже ситуация в стране, тем наглее и циничнее становятся репрессии Зе-режима (режима президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) против политических оппонентов. Сегодня под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное и антизаконное решение. Несмотря на очевидную абсурдность и сфабрикованность обвинений, продлил домашний арест главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении партии. В нем подчеркнуто, что суд своим решением фактически продлил арест Медведчука до 10 месяцев, хотя максимальный срок домашнего ареста в соответствии с законодательством не может превышать полгода.

ОПЗЖ потребовала "полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы политического совета партии". "Мы считаем, что фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушают правовую систему, наносит вред украинской демократии и подрывает репутацию украинского государства", - заключили в пресс-службе оппозиционной политсилы. В партии убеждены, что "потерявшая доверие власть уйдет, а организаторам и исполнителям фальсификаций, незаконных действий и травли придется отвечать".

Ранее сегодня Печерский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест Медведчуку, увеличив таким образом общий срок действия этой меры пресечения до 10 месяцев.

Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре 2021 года оппозиционеру предъявлено еще одно обвинение, на этот раз - по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Политик остается под круглосуточным домашним арестом по первому делу. Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.