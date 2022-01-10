Главы Минобороны Армении и РФ обсудили вопросы, связанные с миссией ОДКБ в Казахстане

ЕРЕВАН, 10 января. /ТАСС/. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу в понедельник в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию в Казахстане, а также вопросы, связанные с миротворческой миссией ОДКБ в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"10 января министр обороны Армении, секретарь Совета министров обороны ОДКБ Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Казахстане, вопросы, связанные с реализацией решений Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета министров обороны ОДКБ, и деятельность миротворческих сил ОДКБ в Казахстане", - отмечается в релизе.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.