В Киргизии сообщили о смерти двух граждан страны во время беспорядков в Казахстане

БИШКЕК, 10 января. /ТАСС/. Двое граждан Киргизии погибли во время произошедших на территории Казахстана массовых беспорядков. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)

"По состоянию на вечер 10 января текущего года, установлено, что по результатам следственно-процессуальных мероприятий сил правопорядка задержанными значатся 5 граждан Кыргызстана, погибшими во время массовых беспорядков - двое кыргызских граждан. Установлены связи с их родственниками" - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, ГКНБ, МИД и МВД республики продолжают "поддерживать соответствующие двусторонние контакты с коллегами" из Казахстана по вопросу "уточнения количества граждан Кыргызской Республики, попавших в трудное правовое положение, связанное с известными в Казахстане трагическими событиями".

Со стороны киргизских государственных органов "во взаимодействии с соответствующими структурами Казахстана" продолжается оказание необходимой политико-правовой помощи киргизским гражданам, находящимся на территории соседней республики.

"В настоящее время правоохранительные органы Казахстана продолжают подвергать соответствующей проверке граждан, в том числе Кыргызстана, которые отпускаются после необходимых проверочных мероприятий. В связи с чем просим соотечественников, пребывающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание", - подчеркивается в сообщении.