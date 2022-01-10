Вице-премьер Молдавии обсудил с замглавы НАТО вопросы безопасности и отношений с РФ

КИШИНЕВ, 10 января. /ТАСС/. Вопросы безопасности в ЕС и отношения с Россией обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску и замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Об этом Попеску проинформировал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Касательно переговоров альянса с Российской Федерацией, которые должны быть транспарентными, наша страна выступает за всеобъемлющий и инклюзивный диалог по вопросу укрепления безопасности в Европе с учетом позиций всех заинтересованных стран, в том числе и нашей", - сообщил Попеску.

В разговоре с Джоанэ Попеску подтвердил позицию Молдавии "о необходимости уважения нейтралитета и вывода российских военных из республики". Говоря о сотрудничестве с НАТО, вице-премьер Молдавии отметил, что эти устремления проевропейского правительства в Кишиневе не противоречат нейтральному статусу. "Нейтралитет не означает необходимость изоляции и не должен мешать нам развивать отношения в тех сферах, которые соответствуют нашим национальным интересам", - отметил вице-премьер.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года здесь открылось бюро по связям с НАТО.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила заинтересованность в поддержке со стороны НАТО реформ в стране и модернизации молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что статус нейтралитета был "навязан" Молдавии после приднестровского конфликта и не должен мешать сотрудничеству. Активизацию сотрудничества с Североатлантическим альянсом критикует оппозиционный Блок коммунистов и социалистов.

Российские военные задействованы в проведении миротворческой операции в Приднестровье и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Утилизация боеприпасов была заблокирована приднестровскими властями в 2004 году на фоне обострения отношений с Кишиневом.