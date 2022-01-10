В Швеции заявили, что правительство не намерено менять внешнеполитическую линию

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Правительство Швеции не намерено менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявила премьер-министр Магдалена Андерссон, отвечая на вопрос, "не стоит ли послать сигнал" России, что "дверь в НАТО у нас полностью не закрыта".

"Швеция проводила свою линию в области безопасности на протяжении долгого времени, и мы всегда четко говорили, что у нас есть партнерство с НАТО. Мы также сотрудничаем со многими другими странами; с Финляндией у нас особые отношения. Моя оценка такова, что именно сейчас положение не таково; то есть, позиция правительства четко состоит в том, что у нас нет необходимости вступать в НАТО, - отметила она. - Я считаю, что рискованно именно в этой ситуации менять внешнеполитическую линию, которая была у Швеции на протяжении длительного времени; напротив, нужна стабильность".

Премьер напомнила, что в парламенте Швеции есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с НАТО. "И это также то, что обсуждалось парламентской комиссией по вопросам обороны. И это хорошо, когда у нас есть столь широкое единство взглядов на шведскую политику в области безопасности. Все согласны насчет углубления такого сотрудничества, как проведение совместных учений, обмен информацией, например", - сказала она.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года в рамках программы "Партнерство ради мира". Парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать военных Сил быстрого реагирования (NRF) альянса на территорию королевства. Соглашение предусматривает обеспечение Швецией безопасности Сил быстрого реагирования на суше, в море или воздухе во время их переброски к месту развертывания. Предполагается, что королевство создаст необходимые условия для работы служб обеспечения и логистики, например, поставки продовольствия или боеприпасов.