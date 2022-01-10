В Тбилиси заявили, что НАТО подтвердила приверженность решению принять Грузию в альянс

ТБИЛИСИ, 10 января. /ТАСС/. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, несмотря на начало переговоров с Россией о безопасности в Европе, подтвердил приверженность решению саммита организации в Бухаресте о принятии Грузии в альянс. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МИД Грузии по итогам телефонного разговора Джоанэ с вице-премьер-министром - министром иностранных дел республики Давидом Залкалиани.

"Заместитель генсека НАТО отметил, что представленные предложения Российской Федерацией в связи с так называемыми гарантиями безопасности охватывают положения, которые противоречат фундаментальным принципам и ценностям НАТО. Недопустимыми являются попытки вмешательства во внешние дела и политику безопасности суверенных стран со стороны третьих стран. Также заместитель генсека подтвердил непоколебимую приверженность к решению саммита в Бухаресте, что Грузия станет членом НАТО", - говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны договорились продолжить активные консультации и координировать позиции по дипломатическим каналам, чтобы иметь единую позицию по данной повестке, добавили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Переговоры о евробезопасности

В ночь на 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

В Вашингтоне заявили, что президенты согласовали последовательность диалога: 10 января начались российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Представитель американской администрации отметил на брифинге, что разговор Путина и Байдена был призван задать тон предстоящего "дипломатического взаимодействия".