Суд в Латвии отложил слушания по делу об аннулировании лицензии русскоязычного радио "Пик"

РИГА, 10 января. /ТАСС/. Административный районный суд в понедельник отложил до февраля рассмотрение дела по решению Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) об аннулировании лицензии на вещание местной русскоязычной радиостанции "Пик". Об этом сообщает агентство LETA.

Следующее заседание суда по этому делу состоится 17 февраля, указывает агентство.

НСЭСМИ 1 июля прошлого года сообщил, что аннулировал лицензию на вещание радиостанции "Пик". Такое решение регулятор обосновал тем, что в течение года в работе радиостанции было выявлено три существенных нарушения закона об электронных СМИ. Решение НСЭСМИ вступило в силу 5 июля. Как заявил ранее ТАСС главный редактор радиостанции Янис Кузинс, это решение регулятора нарушает статью 100 Конституции Латвии, согласно которой цензура запрещена, и будет обжаловано в Административном районном суде.

Радиостанция "Пик" вещала в Риге и ее окрестностях. Она начала свою работу 7 ноября 1997 года и являлась одной из старейших частных радиостанций, вещающих на русском языке.