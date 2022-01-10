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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Они продолжались более 7,5 часа
© EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE / POOL

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились в Женеве в 16:32 по местному времени (18:32 мск). Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

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О завершении переговоров со ссылкой на Госдеп также сообщает агентство Reuters.

Переговоры начались в понедельник около 11:00 по московскому времени, таким образом, они продолжались более 7,5 часа. Встреча проходила на территории постпредства США. В ходе консультаций стороны брали несколько перерывов, в том числе на обед.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

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