Миротворцы РФ развернули в аэропорту Алма-Аты расчеты беспилотников "Орлан-10"

АЛМА-АТА, 10 января. /ТАСС/. Патрулирование и наблюдение с помощью беспилотников "Орлан-10" организовали российские миротворцы в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На территории аэропорта развернуто два расчета российских беспилотников, с помощью которых, в том числе с использованием тепловизора, миротворцы проводят круглосуточное наблюдение за прилегающей местностью.

"Сигналы с БЛА и вся информация транслируются на командные пункты", - рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник расчета БЛА "Орлан-10" лейтенант Артем Лефанов. По его словам, для организации вылетов беспилотников налажено согласование с органами управления воздушным движением аэродрома.

"Комплекс находится в постоянной готовности, для выхода на позицию и согласования требуется не более 15 минут", - подчеркнул он.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входят подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.