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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Шерман заявила, что США не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО

Первый заместитель госсекретаря США также сообщила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Власти США не согласны с ограничениям на прием новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", - сказала она.

Шерман заявила, что США не намерены принимать каких-либо решений по ситуации на Украине без предварительных консультаций с руководством страны. 

Американская делегация также заявила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе. "Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете [прекращения действия] Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала Шерман.

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СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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