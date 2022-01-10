Шерман заявила, что США не согласны с ограничениями на прием новых стран в НАТО

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Власти США не согласны с ограничениям на прием новых стран в НАТО. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", - сказала она.

Шерман заявила, что США не намерены принимать каких-либо решений по ситуации на Украине без предварительных консультаций с руководством страны.

Американская делегация также заявила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе. "Мы ясно заявили, что США открыты обсуждать будущее конкретных ракетных систем в Европе в свете [прекращения действия] Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала Шерман.