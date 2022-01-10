США примут санкции в отношении российских институтов в случае вторжения РФ на Украину

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину, сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

По ее словам, последствия вторжения РФ на Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году.

Она рассказала, что проинформировала российскую сторону о потенциальных последствиях. "Если Россия вторгнется на Украину, это повлечет за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году. Мы готовы и согласовали [действия в связи с этим] с нашими партнерами и союзниками. <...> Мы эффективно согласовали финансовые санкции [против России]", - добавила Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.