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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

США примут санкции в отношении российских институтов в случае вторжения РФ на Украину

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что последствия вторжения России на Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (слева) EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE/POOL
Описание
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман (слева)
© EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE/POOL

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину, сообщила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

По ее словам, последствия вторжения РФ на Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году. 

Она рассказала, что проинформировала российскую сторону о потенциальных последствиях. "Если Россия вторгнется на Украину, это повлечет за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году. Мы готовы и согласовали [действия в связи с этим] с нашими партнерами и союзниками. <...> Мы эффективно согласовали финансовые санкции [против России]", - добавила Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.

 

Теги
УкраинаСШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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