Глава британского Минобороны считает ложью заявления о продвижении НАТО к границам РФ

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает ложными и искаженными представления о том, что НАТО приближается к границам РФ с агрессивными намерениями. Об этом министр заявил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента.

"Мне кажется, что нам в первую очередь необходимо разобраться с основным обвинениям [Москвы в адрес альянса], которые я считаю ложными и которые состоят в том, что НАТО имеет агрессивные намерения и окружает Россию. НАТО имеет оборонительную, а не наступательную природу - нападение на одного члена, считается нападением на всех, - сказал Уоллес, отвечая на вопрос о том, будет ли НАТО придерживаться твердой позиции на переговорах С РФ. - На Украине нет баз НАТО, о которых тоже звучат заявления. Соединенное Королевство будет работать с любым, кто разделяет наши ценности, и для нас не будут препятствиями запугивание или расстояние. Мы окажем помощь странам Восточной Европы и Скандинавии, а также Украине, если им нужно будет наше содействие, так как они имеют суверенное право [стремиться к вступлению в НАТО], которое мы уважаем и призываем другие страны к тому же".

Уоллес заявил о необходимости противостоять якобы создаваемой Россией "искаженной картине" происходящего в мире и призвал своих коллег-парламентариев ознакомиться с опубликованной в июне прошлого года статьей президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которая, по словам министра, позволяет понять, что президент "на самом деле думает о народе Украины". По его словам, Великобритания также должна быть готова к применению санкций против России в случае, если она допустит "серьезную ошибку".

"Лишь 1/16 от общей протяженности российской границы России граничит со странами НАТО. Искаженным является также представление о том, что НАТО представляет собой некую единую сущность, которая расширяется. В НАТО стремятся вступить. Часто в силу тех или иных проблем, поэтому Кремлю следовало бы задать себе вопрос о том, почему так много стран заинтересованы в членстве", - заявил Уоллес, утверждая, что, по его мнению, Россия "боится не НАТО, а ценностей НАТО".

В понедельник в Женеве состоялись российско-американские переговоры, посвященные гарантиям безопасности. Совет Россия - НАТО соберется в Брюсселе 12 января, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.