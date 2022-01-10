Шерман заявила, что США и Россия провели дискуссии для уточнения позиций, а не переговоры

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Сегодня состоялась дискуссии для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и пунктов озабоченности друг друга. Это не было то, что называют переговорами", - сказала она.

США примут решение о продолжении переговоров с Россией по итогам всех контактов на этой неделе.

По ее словам, США не устанавливали сроков по переговорам с Россией. "Мы не устанавливали конкретные временные рамки. Российская сторона сказала, что хочет двигаться быстро, - отметила она. - <...> Мы сказали, что рады продвигаться быстро насколько возможно".

Шерман заявила, что разговор в Женеве был серьезным, деловым и откровенным. "У нас состоялись серьезные, деловые и откровенные дискуссии", - подчеркнула Шерман, отметив, что она и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков знают "друг друга очень хорошо". "Поэтому мы в определенной степени можем быть откровенны друг с другом, учитывая, что каждый из нас представляет интересы своей страны и привержен им", - заявила первый замгоссекретаря.