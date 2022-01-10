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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Шерман: США обсуждают с союзниками возможность введения ограничений на экспорт в Россию

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE/POOL
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
© EPA-EFE/DENIS BALIBOUSE/POOL

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с союзниками и партнерами в Европе введение ограничений на экспорт в Россию в случае якобы потенциального "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

Ее спросили, обсуждаются ли потенциальные экспортные ограничения с европейскими странами. "Мы ведем интенсивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по поводу этого экспортного контроля, а также прорабатываем лучшие пути продвижения вперед и находим много понимания и согласия о достижении договоренностей по экспортному контролю", - сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.

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