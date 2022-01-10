Шерман рассказала, что вопрос "российских ракет средней дальности" поднимался в Женеве

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Вопрос ракет средней дальности поднимался на переговорах с Россией в Женеве в понедельник, озабоченности на этот счет у США сохраняются. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Российская сторона коснулась озабоченностей, которые у нас есть и которые привели к разрушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД - прим. ТАСС). Конкретно мы его восстановление не обсуждали, сегодня мы только представляли идеи, так что впереди еще длинный путь", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности возвращения США и России к ДРСМД по итогам дискуссий о безопасности.

"Эти озабоченности касались российских ракет средней дальности, они сохраняются", - добавила она.