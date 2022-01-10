Шерман: доказательством отсутствия планов вторжения стало бы возвращение ВС РФ в казармы

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Возвращение российских вооруженных сил от границы России и Украины в казармы стало бы доказательством отсутствия планов по якобы потенциальному "вторжению" России на Украину. Такое мнение высказала в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва теперь предпринимать шаги по деэскалации ситуации на российско-украинской границе, она утверждала: "Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос". "Они могут доказать, что у них нет намерения вторгаться [на Украину], путем <...> возвращения войск в казармы, <...> либо рассказать нам, какие учения проводятся и какова их цель", - сказала Шерман, которая возглавляла американскую делегацию.