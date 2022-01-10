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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

США заявили, что не будут обсуждать судьбу Украины без Украины

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман указала, что тот же принцип распространяется и на союзников США в Европе и НАТО

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены принимать каких-либо решений по ситуации на Украине и обсуждать таковые без предварительных консультаций с руководством страны. Об этом заявила в понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на специальном телефонном брифинге для журналистов по итогам завершившихся в Женеве российско-американских консультаций, посвященных вопросам гарантий безопасности.

"Мы не будем принимать решений по Украине без Украины", - сказала она.

Шерман добавила, что тот же принцип распространяется и на союзников США в Европе и НАТО. "Как мы говорим нашим союзникам и партнерам "ничто о вас без вас", - резюмировала замгоссекретаря.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора.

Теги
УкраинаСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Первый заместитель госсекретаря США также сообщила, что Вашингтон открыт к обсуждению вопросов размещения ракет в Европе
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