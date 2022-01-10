В Анкаре вновь заявили о готовности оказать содействие урегулированию ситуации на Украине

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели в понедельник телефонные переговоры, сообщила канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров была подчеркнута важность усилий по скорейшей нормализации обстановки в Казахстане для обеспечения мира и стабильности в регионе. Были отмечены усилия Организации тюркских государств в этом направлении, - говорится в заявлении. - Было указано на необходимость урегулирования украинского кризиса посредством диалога и взаимодействия и на готовность Турции всячески этому содействовать. Была подчеркнута значимость, придаваемая Анкарой сохранению территориальной целостности".

В ноябре и декабре прошлого года Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз выступал с предложением оказать России и Украине посредничество для "деэскалации напряженности".

3 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер указал на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений, о чем свидетельствует провокационная активность ВСУ в зоне конфликта, включая применение БПЛА Bayraktar, которые ранее Киеву поставила Анкара. При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса также было отмечено, что важно полностью и неукоснительно соблюдать комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в 2015 году, и другие договоренности, в том числе в "нормандском формате".