Байден и премьер Эфиопии обсудили пути урегулирования ситуации в этой африканской стране

ТАСС, 10 января. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, в ходе которого политики обсудили ситуацию в африканской стране. Об этом сообщается в понедельник на сайте Белого дома.

"Президент Джо Байден сегодня провел разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, в ходе которого они обсудили продолжающийся конфликт в Эфиопии и пути достижения мира и примирения", - говорится в сообщении.

Лидеры также говорили о необходимости улучшить доступ к гуманитарной помощи в африканской стране. Президент США выразил обеспокоенность в связи с тем, что продолжающиеся боевые действия, в том числе недавние авиаудары по лагерю для беженцев, продолжают приводить к жертвам среди мирного населения. Американский лидер подтвердил готовность США работать вместе с Африканским союзом и партнерами в регионе для мирного разрешения конфликта в Эфиопии.

Политики подчеркнули важность отношений между США и Эфиопией, перспективы укрепления сотрудничества по ряду вопросов, а также значимость реального прогресса в разрешении конфликта.

Повстанческие силы Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в июле начали операцию против федеральных войск Эфиопии, перейдя на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы смогли в первые три недели наступления перерезать ряд транспортных магистралей и взять под свой контроль несколько ключевых городов на территориях двух штатов, прилегающих к Тыграю. В начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары и спецподразделений Афара начали контрнаступление. В конце ноября премьер-министр Абий Ахмед отправился на фронт и лично возглавил контрнаступательную операцию правительственных войск. По итогам ее первой фазы армия Эфиопии отбила у НФОТ стратегически важные города Касагита, Бурка и Чифра и еще несколько населенных пунктов.

25 ноября 2021 года федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице. В ходе него правительственные части вернули контроль более чем над 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Руководство повстанцев объявило 20 декабря, что отдало приказ всем отрядам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер Народного фронта освобождения Тыграя Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире. МИД Эфиопии заявил об отказе вести переговоры с фронтом освобождения Тыграя, назвав его террористической организацией.