Болгария считает, что Северная Македония не готова к началу переговоров о вступлении в ЕС

СОФИЯ, 10 января. /ТАСС/. В Болгарии считают, что Северная Македония не готова к началу переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом в понедельник заявил Болгарии страны Румен Радев, подводя итоги заседания Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) на тему евроинтеграции стран Западных Балкан, продолжавшегося более пяти часов.

"КСНБ подтвердил позицию о том, что получение согласия Болгарии на начало переговоров Северной Македонией о ее членстве в Евросоюзе не имеет конкретных сроков, а зависит от достижения реальных результатов, в том числе по вопросу прав македонских болгар", - сказал Радев, при этом подтвердив, что "интеграция стран Западных Балкан в Евросоюз является стратегическим интересом Болгарии и ее партнеров в ЕС".

"30 лет назад, 15 января 1992 года, Болгария первой в мире признала сегодняшнюю Северную Македонию как самостоятельное государства. Болгария никогда не отрицала и не отрицает права граждан этой республики на самоопределение на базе собственного самосознания, на использование языка в соответствии со своей конституцией. В то же время, Болгария настаивает на полном равноправии македонских болгар с остальными народами Северной Македонии с четким прописыванием этого положения в конституции", - подчеркнул Радев. Он отметив, что с момента подписания в 2017 году договора о добрососедстве с Болгарией страна - кандидат не предприняла никаких реальных шагов по его выполнению и не дает гарантий выполнения взятых обязательств, что является главным препятствием начала переговоров о ее евроинтеграции.

Члены КСНБ согласились, что необходимы широкие, целенаправленные и обеспеченные необходимыми ресурсами действия по возобновлению доверия и активизации сотрудничества двух стран в областях взаимного интереса, в том числе в реализации проектов, обеспечивающих транспортную, цифровую и энергетическую связанность. Ожидается, что разговор о сотрудничестве двух стран будет продолжен 18 января, когда премьер-министр Кирил Петков Болгарии посетит Скопье.

КСНБ признал, что Албания, которая также является кандидатом на вступление в ЕС, свои обязательства выполнила и готова к началу переговоров.

Требования Болгарии

Болгария в ноябре 2020 года заблокировала начало переговоров между ЕС и Северной Македонией, выдвинув ряд требований к этой стране. Публично поддержав евроинтеграцию Северной Македонии, Болгария ожидает, что перед началом официальных переговоров будут решены открытые проблемы двухсторонних отношений. В частности, София отказывается признавать наличие македонского языка, который она считает одним из диалектов болгарского. Требует конституционных гарантий для болгарского меньшинства в Северной Македонии, которое насчитывает около 120 тыс. человек. Подчеркивает необходимость объективного толкования исторических событий совместной истории и выдвигает некоторые другие требования.