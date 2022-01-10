США на переговорах в Женеве предложили идеи двусторонних мер по безопасности

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ходе завершившихся в Женеве российско-американских консультаций выдвинули несколько предложений по двусторонним мерам для улучшения безопасности. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Соединенные Штаты выступили с несколькими идеями по двусторонним мерам, которые могут предпринять США и Россия", - сказал он.

Также Прайс заявил, что США не намерены начинать обсуждать с РФ ограничения на членство в НАТО. "Некоторые из этих (российских - прим. ТАСС) предложений мы даже не будем начинать обсуждать. Мы не будем закрывать дверь для членства в НАТО, это всегда было одним из главных принципов альянса", - сказал он.

По его словам, США ожидают, что в ближайшие дни состоятся новые контакты с РФ, информации о формате пока нет.