Лондон заявит о неприемлемости ситуации у границ Украины на заседании Совета Россия - НАТО

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Великобритания и ее союзники осуждают якобы агрессивное поведения РФ и в ходе заседания Совета Россия - НАТО в среду заявят о неприемлемости сосредоточения российских войск у границ Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник МИД Великобритании.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Россия должна прекратить агрессивные действия и следовать по пути дипломатии. Вместе с нашими союзниками мы единым голосом осуждаем угрожающее поведение России и будет следить за тем, чтобы она придерживалась обязательств, которые были даны в Хельсинки, Будапеште и Минске, - говорится в документе. - Любое военное вторжение на территорию Украины будет огромной стратегической ошибкой, за которую придется заплатить высокую цену. На заседании Совета Россия - НАТО в среду Соединенное Королевство вместе со своими союзниками заявит России о том, что наращивание присутствия вооруженных сил у границ Украины совершенно неприемлемо".

В заявлении также подчеркивается, что Соединенное Королевство в тесном контакте с США и другими союзниками работает над тем, чтобы "дать понять России, что кампания по дестабилизации соседних с ней демократических стран не будет считаться приемлемой".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. 12 января в Брюсселе впервые с 2019 года состоится заседание Совета Россия - НАТО.