США заявили, что хотели бы избежать введения жестких мер против России

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США хотели бы избежать введения жестких мер против России и предпочли бы ограничиться дипломатией. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, "не должно быть сомнений в том, что трансатлантическое сообщество готово принять [в отношении РФ] жесткие меры, которых оно в то же время надеется избежать". "Такое развитие не является для нас предпочтительным, - подчеркнул представитель Госдепа. - Предпочтительным для нас является путь дипломатии".

Он также указал, что США нацелены на диалог и деэскалацию ситуации вокруг Украины. "Тем не менее с нашей стороны было бы безответственно не подготовиться к непредвиденному развитию событий", - отметил Прайс.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.