Эксперт считает, что Совет Россия - НАТО и заседание ОБСЕ не дадут значимого эффекта

РИМ, 10 января. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Совет Россия - НАТО, который соберется в Брюсселе 12 января, а также заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января не принесут значимого эффекта, так как "позиции сторон все еще очень далеки друг от друга". Такое мнение высказал в понедельник ТАСС президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends, политолог Тиберио Грациани.

"Со своими по-прежнему твердыми и далекими друг от друга позициями русские и американцы встретятся в Брюсселе и Вене, где Россия встретится с представителями НАТО и ОБСЕ соответственно. На мой взгляд, предстоящие переговоры не принесут существенного эффекта. Кажется, что обе стороны не торопятся, ожидая решения, которое еще долго не будет принято. Дипломатический путь становится все более непроходимым", - считает политолог.

По его мнению, участники российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, которые прошли в понедельник в Женеве, прогресса не достигли, однако существует надежда на новые встречи для сближения позиций. "Участники переговоров твердо стояли на своих позициях. На мой взгляд, никакого прогресса достигнуто не было. США не проявляют особого интереса к открытости России. Кроме того, сегодняшние консультации состоялись после встречи министров иностранных дел стран НАТО, которые согласовали между собой санкции против России в случае ее нападения на Украину", - сказал Грациани.

В то же время он указал, что "дипломатический тон, который использовали представители России и США, дает надежду на дальнейшие "дружеские" встречи для сближения позиций".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.