Псаки: США полагают, что РФ может распространять дезинформацию о встрече в Женеве

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовятся к тому, что Россия якобы будет распространять дезинформацию об обязательствах, связанных с двусторонними консультациями в Женеве, посвященными вопросам гарантий безопасности. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Мы готовимся к возможности и вероятности - никто не должен удивляться, я должна сказать, - того, что Россия распространит дезинформацию об обязательствах, которые не были взяты [в Женеве]", - утверждала Псаки. "И поэтому мы продолжаем призывать всех не поддаваться на попытки навязывания дезинформации", - добавила она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Джо Байден просит от своей администрации не проводить "никаких разговоров о Европе без Европы, никаких разговоров об Украине без Украины". "Сегодня мы провели эти переговоры с Россией. И это лишь одна из трех дискуссий, которые состоятся на этой неделе. Важные беседы пройдут 12 [января] в Брюсселе и 13 [января] в Вене", - подчеркнула Псаки.

Как заявил в Женеве по итогам консультаций замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москве надоело проводить переговоры, на которых ее позиция истолковывается неверно, а достигнутые за закрытыми дверями договоренности не получают воплощения. Россия, по его словам, больше не может доверять другой стороне, а потому требует гарантий, где фигурировали бы понятия "должны" и "обязаны", считая это вопросом своей национальной безопасности. При этом, отметил Рябков, уверенности в том, что даже взятые на себя Западом обязательства будут исполняться, нет. По словам дипломата, в отношениях России и альянса требуется прорыв и изменение всей матрицы взаимодействия. Кроме того, отметил он, настало время для шагов навстречу со стороны Запада, а не РФ.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.