Токаев представит в парламенте предложения по новому составу правительства Казахстана

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник представит в парламенте предложения по новому составу правительства республики. Выступая накануне на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), глава государства заявил, что намерен поставить перед будущим кабинетом министров конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

5 января на фоне набирающих обороты в стране акций протеста Токаев принял отставку прежнего правительства под руководством Аскара Мамина. С тех пор министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава кабмина. И.о. председателя правительства вместо Мамина стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Прежнее правительство было утверждено в январе прошлого года после выборов в Мажилис - нижнюю палату парламента республики. Тогда же главой кабинета министров был вновь назначен Мамин. Эту должность он занимал с февраля 2019 года.

Казахстанский политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев считает, что отставка кабинета министров Казахстана, несмотря на происходившие в тот момент еще относительно мирные протестные акции, стала плановой и ожидаемой. По его словам, уходящие с должности Мамин, а также прежний государственный секретарь Крымбек Кушербаев проделали большую работу и "было бы несправедливо их уход связывать только с событиями в Мангистау (Мангистауской области, где начались протестные выступления)" и Алма-Ате.

Эксперт, однако, отметил, что пока рано говорить о том, станет ли Смаилов хорошим премьером. Кроме того, его кандидатуру перед назначением главой правительства еще должен будет одобрить Мажилис. При этом Ашимбаев приветствовал назначение на должность госсекретаря Ерлана Карина, который ранее был помощником главы государства.