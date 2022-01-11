Президент Ирака должен быть избран парламентом не позднее 8 февраля

КАИР, 11 января. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака пятого созыва должен избрать президента республики не позднее 8 февраля. Об этом сообщило в понедельник иракское информационное агентство INA со ссылкой на заявление пресс-службы законодательного органа.

В заявлении также указывается, что все желающие выдвинуть свои кандидатуры на этот пост должны подать заявки в президиум парламента в период с 11 по 13 января, когда будет проходить регистрация. В Совете представителей также озвучили ряд условий для претендентов на высший государственный пост. Так, кандидат должен быть иракцем по рождению из числа этнических курдов старше 40 лет, полностью дееспособным, иметь законченное высшее образование, обладать незапятнанной репутацией, не иметь судимостей.

В воскресенье парламент Ирака переизбрал Мухаммеда аль-Халбуси спикером на новый срок. Теперь он должен назначить дату заседания, на котором и будет утвержден президент страны. Согласно закону от 2012 года, на это отводится не более месяца с момента проведения первой парламентской сессии. Кандидат, получивший две трети голосов, будет назначен новым главой республики. Новоизбранный лидер выдаст коалиции большинства в парламенте мандат на формирование правительства.

Президент избирается сроком на четыре года и может быть переизбран еще один раз. Он имеет от одного до трех вице-президентов. Сроки полномочий главы государства и его заместителей завершаются одновременно с окончанием срока полномочий парламента.

Как передавал новостной портал Shafaq news, Патриотический союз Курдистана уже заявил о том, что привержен избранию на второй срок нынешнего президента Бархама Салеха. Согласно информации издания, в ближайшее время он представит все необходимые бумаги в качестве пока единственного кандидата от курдских сил.

Парламентские выборы в Ираке

Досрочные выборы в парламент Ирака состоялись 10 октября. Только 30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб обнародовала их окончательные результаты. Согласно итогам, шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра получил 73 кресла в парламенте Ирака, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает право на формирование правительства.

После него следует суннитский альянс "Такаддум" спикера аль-Халбуси с 37 местами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири получила 17 депутатских кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она имела 48 мест в парламенте.

Традиционно доминирующая в Курдском автономном регионе Ирака Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получила 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы арабской республики, включая движение "Аль-Хикма", остались в меньшинстве.