Пентагон пока не может сказать, была ли запущенная КНДР ракета гиперзвуковой

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Власти США пока не могут с уверенностью говорить о том, была ли ракета, запущенная КНДР 5 января, гиперзвуковой. Как сообщил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, Вашингтон продолжает оценку этих испытаний.

"Я видел эти утверждения <...>, у нас нет новых заявлений касательно [наших] оценок, которые содержали бы больше конкретики о том, что было запущено. Мы назвали это баллистической ракетой. Мы все еще проводим оценку деталей", - заявил Кирби в ответ на просьбу одной из журналисток прокомментировать заявление Пхеньяна о том, что ракета была гиперзвуковой.

"Как вам известно, программа создания баллистических ракет <...> по-прежнему нарушает множество резолюций СБ ООН. Мы, безусловно, призываем КНДР соблюдать свои обязательства <...> и искать пути для деэскалации", - добавил представитель американского оборонного ведомства.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В свою очередь представитель министерства национальной обороны Южной Кореи в понедельник заявил телеканалу KBS, что запущенная КНДР ракета "не соответствует ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет, в которые входят гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и гиперзвуковая крылатая ракета". По словам чиновника, ракета, которую КНДР испытала в сентябре прошлого года, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Последний же пуск был произведен обычной баллистической ракетой общего назначения. Представитель военного ведомства отметил, что последний пуск ракеты "не представляет серьезного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года".