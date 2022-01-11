Блинкен назвал санкции КНР против граждан США посягательством на всеобщие права человека

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Санкции, введенные Китаем против четырех представителей Комиссии США по международной религиозной свободе, являются посягательством на всеобщие права человека. Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Санкции, введенные Китайской Народной Республикой в прошлом месяце в отношении четырех сотрудников Комиссии США по международной религиозной свободе <...>, представляют собой очередное посягательство на всеобщие права [человека] со стороны КНР", - говорится в заявлении.

Госсекретарь считает, что непрекращающиеся попытки Пекина "запугать и заставить замолчать" защитников прав человека только способствуют усилению международного внимания к продолжающимся геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне. "США решительно настроены защищать права человека во всем мире и продолжат применять все дипломатические и экономические инструменты, чтобы призвать нарушителей таких прав к ответственности", - заявил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что США солидарны с сотрудниками комиссии, попавшими под санкции со стороны КНР.

В декабре 2021 года официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сообщил, что Китай намерен применить зеркальные меры в отношении США в связи с американскими санкциями, введенными против официальных лиц КНР. Дипломат уточнил, что Пекин применит меры к ряду представителей Комиссии США по международной религиозной свободе, которым отныне запрещен въезд в КНР, в том числе на территорию специальных административных районов - Гонконга и Макао. Кроме того, все их банковские вклады на территории Китая будут заморожены. К тому же китайские организации и индивидуальные лица теперь не имеют права участвовать в сделках с лицами, в отношении которых будут предприняты подобные шаги.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Весной прошлого года США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.