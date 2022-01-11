США и несколько стран Запада в ООН призвали КНДР к переговорам после запуска ракеты

ООН, 11 января. /ТАСС/. КНДР должна отказаться от своей ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. С таким заявлением выступили в понедельник в ООН США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония.

"Мы едины в осуждении последнего ракетного запуска КНДР. Запуск КНДР 5 января баллистической ракеты является явным нарушением резолюций СБ ООН", - зачитала текст заявления постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

По мнению США и других западных стран, продолжение со стороны Пхеньяна разработки ОМУ и развития баллистической ракетной программы является угрозой международному миру и безопасности.

"Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещенного ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации [Корейского полуострова] в соответствии с резолюциями СБ ООН. <...> Мы также призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкционной резолюции", - говорится в заявлении.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. Между тем японский министр обороны Нобуо Киси сообщил журналистам, что КНДР испытала баллистическую ракету нового типа, ее запуски ранее не проводились. По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.