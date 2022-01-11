Военные Южной Кореи заявили о запуске КНДР неустановленного снаряда в сторону Японии

Переговоры России и США по гарантиям безопасности

СМИ: в Женеве РФ и США оставили открытыми двери для смягчения кризиса на Украине

Позиции Вашингтона и Москвы остаются антагонистичными, но они предпринимают попытки к преодолению взрывоопасного кризиса, который разворачивается вокруг Украины, отмечает телеканал France 24

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