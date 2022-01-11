Военные Южной Кореи заявили о запуске КНДР неустановленного снаряда в сторону Японии

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. КНДР во вторник произвела запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря. Об этом говорится в распространенном заявлении Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.
По его данным, отмечает агентство Рёнхап, военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.
Как информировало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты.