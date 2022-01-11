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Ситуация на Корейском полуострове

Япония заявила, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. КНДР запустила во вторник, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуострове
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