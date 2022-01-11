В Госдепе заявили, что США представили РФ идеи относительно укрепления стратстабильности

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты представили России на консультациях в Женеве, посвященных вопросам гарантий безопасности, свои идеи относительно взаимных шагов с целью укрепления стратегической стабильности. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам завершившихся переговоров.

"Лучше, чем ничего". В Женеве подвели первые итоги переговоров РФ и Запада по безопасности

"Сегодня в Женеве делегация США выслушала беспокоящие Россию вопросы в сфере безопасности и представила свои собственные беспокоящие вопросы в сфере стратегической стабильности и идеи относительно взаимных действий для укрепления стратегической стабильности", - сообщил он.

"[Глава американской делегации] первый заместитель госсекретаря [США Уэнди] Шерман четко дала понять, что дипломатический путь представляет единственный надежный способ урегулирования беспокоящих Россию и Соединенные Штаты вопросов в сфере безопасности. Первый заместитель госсекретаря подчеркнула, что хотя США привержены дипломатии, они готовы в тесной координации со своими союзниками и партнерами сделать так, чтобы [РФ] понесла значительные экономические и политические издержки в случае, если Россия усилит свои агрессивные действия в отношении Украины", - утверждает Прайс.

В заявлении подчеркивается также, что Вашингтон не намерен "обсуждать европейскую безопасность без участия своих союзников и партнеров".

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.