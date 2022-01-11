Конгрессмены США внесли законопроект о расширении помощи Украине

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Группа конгрессменов внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект, который предполагает предоставление Украине дополнительной помощи, в том числе военной, а также возможность принятие Вашингтоном ряда антироссийских мер. Документ опубликован в понедельник на сайтах законодателей.

В числе авторов инициативы старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (от штата Техас), старший республиканец комитета по делам вооруженных сил Майк Роджерс (от штата Алабама), а также старший республиканец спецкомитета по разведке Майк Тернер (от штата Огайо). Ранее аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение Сената Конгресса США. Указанная инициатива предполагает "предоставление Украине в срочном порядке жизненно важных средств, включая ракеты "земля - воздух", системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые мины", а также иные вооружения.

По мнению конгрессменов, США должны одобрить выделение в 2022 финансовом году (начался 1 октября) $450 млн в качестве военной помощи Украине по линии Госдепартамента. Кроме того, в законопроекте говорится о том, что США должны оказывать Украине всестороннюю дипломатическую поддержку, в том числе помочь укрепить ее отношения с рядом других стран, включая Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию.

Инициатива также предполагает ужесточение американских санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.