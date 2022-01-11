Премьер Японии выразил сожаление в связи с новым ракетным запуском КНДР

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник выразил крайнее сожаление в связи с очередным ракетным запуском КНДР.

"Последовательные запуски КНДР ракет вызывают глубочайшее сожаление", - отметил он, общаясь с журналистами. Глава японского правительства также указал, что запущенная КНДР во вторник ракета могла быть баллистической, но подчеркнул, что сбор и анализ информации по этому вопросу в настоящее время продолжается. Глава японского правительства также отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам оперативно и точно информировать местное население обо всех подробностях, связанных с ракетным пуском Пхеньяна.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в свою очередь сообщил журналистам, что японская сторона в настоящее время занимается сбором и анализом информации в тесном контакте с союзниками, в первую очередь с США.

Агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что ракета, запущенная КНДР, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. В то же время официально эта информация на данный момент не подтверждалась - глава японского внешнеполитического ведомства в ответ на соответствующий вопрос подчеркнул, что в настоящее время продолжается анализ получаемой информации.

О запуске снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря ранее сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Как отметило агентство Рёнхап, военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты. В свою очередь представитель министерства национальной обороны Южной Кореи в понедельник заявил телеканалу KBS, что запущенная КНДР 5 января ракета "не соответствует ни одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет, в которые входят гиперзвуковой планирующий летательный аппарат и гиперзвуковая крылатая ракета". По словам чиновника, ракета, которую КНДР испытала в сентябре прошлого года, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, а запуск 5 января был произведен обычной баллистической ракетой общего назначения. Представитель военного ведомства отметил, что запуск ракеты 5 января "не представляет серьезного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года".