В МИД Бразилии заявили, что минские соглашения нужны для разрешения ситуации на Украине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 января. /ТАСС/. Конфликт на востоке Украины должен разрешаться исключительно мирными средствами на основе минских соглашений. Об этом заявил в понедельник МИД южноамериканской республики по итогам телефонных переговоров глав дипломатических ведомств Бразилии и США.

"Бразилия по-прежнему выражает поддержку обоюдно приемлемому решению в рамках Резолюции 2202 Совета безопасности ООН от 2015 года. Резолюция 2202 (2015) предполагает исключительно мирное решение данного кризиса, которое зависит от выполнения различных мер деэскалации, предусмотренных Минскими соглашениями", - сообщается в Twitter внешнеполитического ведомства.

Ранее в понедельник состоялись телефонные переговоры министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франсы и госсекретаря США Энтони Блинкена. По их итогам Госдеп выступил с заявлением, в котором утверждалось, что представитель Вашингтона говорил со своим коллегой об "общих приоритетах, в том числе необходимости единого жесткого ответа" на якобы "дальнейшую российскую агрессию против Украины". В бразильском МИД подчеркивают, что обсуждение этой темы в ходе разговора носило характер "обмена мнениями и выражения соответствующих национальных позиций".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и минским соглашениям.