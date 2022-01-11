МИД КНР: Пекин и Москва должны противостоять вмешательству в дела стран Центральной Азии

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Россия и Китай должны противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Стороны должны продолжать укреплять координацию и взаимодействие, противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы "цветные революции" и "три силы зла" (терроризм, экстремизм, сепаратизм) создавали хаос", - приводит его слова во вторник сайт МИД КНР.

Ван И также отметил, что Россия и Китай должны использовать свои соответствующие преимущества, чтобы помочь странам Центральной Азии справиться с пандемией и развивать экономику, должны поддерживать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в усилении координации и взаимодействия, а также вместе и эффективно реагировать на различного рода вызовы, создающие угрозу региональной безопасности.

"Как постоянные члены Совбеза ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии Китай и Россия не должны допустить разжигания хаоса и войны в Центральной Азии", - резюмировал он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.