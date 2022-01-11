Казахстан скоро представит доказательства подготовки беспорядков

ООН, 11 января. /ТАСС/. Постоянное представительство Казахстана при ООН распространило в понедельник в Совете Безопасности всемирной организации ноту об обстановке в стране, сообщил ТАСС источник. Как говорится в тексте ноты, власти республики скоро представят миру новые свидетельства подготовки и проведения террористической агрессии против страны.

"В ходе террористических атак были захвачены два аэропорта, дороги и железнодорожные участки в некоторых частях страны были заблокированы, машины скорой помощи и пожарных служб были атакованы толпой. Хорошо организованные беспорядки одновременно охватили 11 регионов, - отмечается в документе. - В Алма-Ате оружие из семи магазинов было захвачено и распределено среди террористов. Снайперы использовались террористами при попытках захватить и разрушить правительственные здания, международный аэропорт Алма-Аты и офисы центрального ТВ".

Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "временно останется до стабилизации ситуации в Казахстане", силы "не задействованы в ликвидации групп боевиков и террористов". "Главной задачей [ОДКБ] является охрана стратегических объектов и административных зданий. Казахстан никогда не применял и не будет применять военную силу против мирных демонстрантов", - подчеркивается в тексте. Утверждения об обратном в некоторых СМИ в миссии назвали "абсолютной дезинформацией".

"В ближайшем будущем после проведения предварительного расследования Казахстан представит международному сообществу дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против страны", - говорится в заявлении.