США поддержали введение очередных санкций против Мали странами ЭКОВАС

ТАСС, 11 января. Соединенные Штаты выразили солидарность со странами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) относительно введения нового пакета санкций против Мали. Соответствующее заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса было опубликовано в понедельник на сайте ведомства.

"Мы разделяем глубокое разочарование ЭКОВАС отсутствием действий или прогресса переходного правительства Мали в организации выборов, вопреки его обещаниям, данным вслед за государственным переворотом в августе 2020 года", - говорится в сообщении. "Мы поддерживаем решение ЭКОВАС ввести дополнительные экономические и финансовые санкции, чтобы призвать переходное правительство выполнить свое обещание народу Мали вернуть свою страну к демократии".

В воскресенье чрезвычайный саммит ЭКОВАС принял новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и правительства. По мнению участников встречи, власти Мали не смогли уложиться в требуемые ЭКОВАС сроки возвращения страны к гражданской форме правления и не готовы провести в феврале 2022 года президентские и парламентские выборы.

Как ранее сообщило агентство АФП, сообщество фактически вернулось к формату санкций, которые были наложены на Мали в момент совершения военного переворота в августе 2020 года. Они включали закрытие наземных и воздушных границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю за исключением товаров первой необходимости. Замораживаются малийские государственные активы, находящиеся на счетах государственных и коммерческих банков стран ЭКОВАС. Принятые на встрече в Аккре санкции вступили в действие немедленно.

В повестке дня саммита ЭКОВАС стоял вопрос об ответе на письмо военных властей Мали, предложивших график проведения переходного периода, который должен завершиться в декабре 2026 года президентскими выборами. Как информировал малийский новостной портал JJ, в письме также предлагалось провести в январе 2024 года конституционный референдум, в апреле 2025 года - местные выборы, а ноябре 2025 года - парламентские. Письмо было составлено на основе решений завершившей в декабре свою работу Национальной учредительной ассамблеи. Она предложила продлить нынешний переходный период на срок до пяти лет. По данным агентства Рейтер, в итоговом коммюнике саммита представленный руководством Мали график был назван полностью неприемлемым.

Политика санкций

Осенью 2020 года власти Мали взяли на себя обязательство перед ЭКОВАС провести президентские выборы в феврале 2022 года. Однако в сентябре временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига заявил в штаб-квартире ООН, что малийский народ сам определит дату проведения выборов через учредительную ассамблею.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.

ЭКОВАС уже третий раз вводит санкции против Мали и властей этой страны за невыполнение, по его мнению, ранее согласованных шагов по восстановлению в стране гражданского правления. Одновременно сообщество обратилось с призывом к международным организациям, включая ООН и ЕС, поддержать его меры по давлению на власти Мали в целях скорейшего восстановления в стране гражданских институтов правления.